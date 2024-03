PJ detém no Algarve jovem de 19 anos procurado pelas autoridades francesas

A Polícia Judiciária deteve no Algarve um jovem, de 19 anos, que era procurado pelas autoridades francesas desde há um ano, na sequência de ter agredido três pessoas, uma delas com gravidade, numa estação de comboios em França.

“A Unidade de Informação Criminal da Polícia Judiciária deteve, em Loulé, um cidadão estrangeiro de 19 anos, sob o qual pendia um Mandado de Detenção Europeu (MDE), emitido pelas autoridades judiciárias francesas, pela prática do crime de ofensas à integridade física com recurso a arma branca”, informou a PJ em comunicado.

O jovem, residente em Portugal desde os 11 meses de idade, está acusado de, no contexto de uma rixa numa estação de comboios em França, ter ferido três pessoas, uma delas com gravidade, há cerca de um ano.

As autoridades não conseguiram localizar o jovem, mas este foi condenado a uma pena de cinco anos de prisão.

Foi presente ao Tribunal da Relação de Évora que determinou que ficasse a aguardar o processo de extradição em liberdade, estando sujeito a apresentações semanais no posto policial da sua área de residência, além de estar proibido de se ausentar dos limites da circunscrição do Algarve, sem prévia autorização do Tribunal.