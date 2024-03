Geórgia juntou-se a Portugal no Euro 2024

Terminaram os playoffs de apuramento para o Campeonato da Europa e a Geórgia juntou-se a Portugal, Chéquia e Turquia no grupo F. A equipa de leste venceu a Grécia, em Tbilisi, nas grandes penalidades (4-2), e garantiu, pela primeira vez, um lugar na fase final de uma grande competição de seniores. Portugal defronta os georgianos dia 26 de junho, em Gelsenkirchen, na última jornada da fase de grupos. A seleção nacional continua a preparar o Europeu com encontros particulares que permitiram lançar novos jogadores, só que as experiências nem sempre dão bons resultados. Depois da goleada imposta à Suécia (5-2), Portugal levou um banho de humildade na Eslovénia e perdeu (0-2), mesmo com Cristiano Ronaldo em campo. Terminou assim a invencibilidade de equipa portuguesa, que ganhou os últimos 11 jogos e marcou 44 golos. Antes de partir para a Alemanha, a seleção vai realizar três jogos particulares: dia 4 de junho defronta a Finlândia, em Alvalade, dia 8 de junho joga com a Croácia, no Estádio Nacional, e dia 11 de junho tem encontro marcado com a Irlanda, em Aveiro.