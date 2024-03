Paris 2024 não convence

A quatro meses da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos Paris 2024, só 37% dos franceses estão verdadeiramente entusiasmados com o evento, que vai custar nove mil milhões de euros, sendo que entre três e cinco mil milhões de euros são do erário público francês.



Segundo o mesmo inquérito, para 57% os jogos tem pouca ou nenhuma impaciência. Entre os inquiridos, 45% disseram seguir regularmente notícias de desporto, mas desses apenas 55% estão entusiasmados com a realização dos Jogos Olímpicos na Cidade Luz.



O futebol é a modalidade favorita de 43% dos inquiridos, muito à frente do râguebi (15%) e ténis (7%). Os Jogos Paralímpicos têm apenas 30% de franceses interessados.