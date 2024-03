Cafôfo 'marca' eleições na Madeira para 26 de maio

A regra deixou de ser de ouro. O que se fala entre as quatro paredes da sala do Palácio de Belém onde o Presidente da República recebe os líderes partidário deixou de ser confidencial.



A regra foi quebrada recentemente quando Andrè Ventura revelou à saída de Belém que o Presidente lhe tinha desmentido a notícia do Expresso que dava conta da alegada intenção de Marcelo impedir entendimentos da AD com o Chega. A revelação causou incómodo ao Presidente, que de imediato fez sair uma nota oficial a desmentir as afirmações de Andrè Ventura.



Mas o que é certo é que o precedente foi aberto e esta semana foi o líder do PS/Madeira, Paulo Cafôfo, que saíu da audiência com Marcelo e deu nota aos jornalistas não só de que o Presidente já tinha tomado a decisão de convocar eleições na região, como também da data escolhida: 26 de maio.



Desta vez, a revelação não gerou reação da parte de Belém e a informação acabou por ser confirmada no final do Conselho de Estado com uma nota presidencial.