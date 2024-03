Excedente orçamental recua para 785 milhões até fevereiro

N a ótica da contabilidade pública, as administrações públicas registaram um saldo orçamental de 785 milhões de euros até fevereiro de 2024, apresentando um decréscimo de 1.556 milhões de euros face ao período homólogo.

Esta redução, de acordo com o ministério ainda liderado por Fernando Medina, reflete um aumento da receita efetiva de 4,1%, «afetada pelo aumento das contribuições sociais (+10,4%) e, em sentido contrário, pela diminuição da receita fiscal (-2,8%)».

Até fevereiro de 2024, a receita fiscal diminuiu 2,8% influenciada pelos prazos de pagamento do IVA. Já a receita contributiva continua a espelhara dinâmica positiva observada no mercado de trabalho aumentando 10,4% face ao ano anterior.

Por seu lado, a despesa efetiva aumentou 15,9%, refletindo um forte crescimento nas rubricas de transferências correntes (+15,4%), do investimento (+98,4%), bem como das despesas com pessoal (+8,6%). Excluindo a despesa com juros (despesa primária), verifica-se um aumento da despesa de 16,8%.