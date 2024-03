"Esperávamos mais ambição", diz Inês de Sousa Real sobre Ministros

A porta-voz do PAN Inês de Sousa Real, em reação à nova composição dos ministros do novo governo, considera haver “falta de ambição” e exige mais “transparência” para evitar casos no Executivo”

“Tendo em conta que Montenegro foi crítico ao modelo de escrutínio, é com estranheza que vemos aplicar o mesmo inquérito. E esperávamos mais ambição”, diz Inês de Sousa Real, aos jornalistas, relembrando que o Parlamento tem de ter vigilante no que diz respeito aos retrocessos nos direitos fundamentais.

Sousa Real crítica ainda a falta de integração da sociedade civil no Governo, ainda que considere como positivo que a Juventude seja “elevada” a ministério.