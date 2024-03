Conhecida lista oficial dos ministros do XXIV Governo

Audiência do primeiro-ministro indigitado com o Presidente da República durou cerca de 15 minutos e Luís Montenegro saiu do Palácio de Belém.

Já é conhecida a lista oficial dos Ministros:

Ministro da Presidência

ANTÓNIO LEITÃO AMARO

Ministro Adjunto e de Coesão Territorial

MANUEL CASTRO ALMEIDA

Ministro dos Assuntos Parlamentares

PEDRO DUARTE

Ministro da Defesa Nacional

NUNO MELO

Ministra da Justiça

RITA JUDICE

Ministro da Administração Interna

MARGARIDA BLASCO

Ministro da Educação, Ciência e Inovação

FERNANDO ALEXANDRE

Ministra da Saúde

ANA PAULA MARTINS

Ministro das Infraestruturas e Habitação

MIGUEL PINTO LUZ

Ministro da Economia

PEDRO REIS

Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

MARIA DO ROSÁRIO PALMA RAMALHO

Ministra do Ambiente e Energia

MARIA DA GRAÇA CARVALHO

Ministra da Juventude e Modernização

MARGARIDA BALSEIRO LOPES

Ministro da Agricultura e Pesca

JOSÉ MANUEL FERNANDES

Ministra da Cultura

DALILA RODRIGUES