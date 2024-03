Colocada falsa convocatória militar do Exército português para a guerra na Ucrânia em caixas de correio de Montalegre

A União de Freguesias de Vilar de Perdizes e Meixide, em Montalegre, apresentou queixa na GNR devido a uma falsa convocatória militar para a guerra na Ucrânia, que foi colocada em dezenas de caixas de correio dos habitantes.

O presidente da união de freguesias, João da Silva Araújo, disse que terão sido colocadas nas caixas de correio cerca de 40 cartas, em nome daquela autarquia e falsamente assinadas pelo Exército português, no que chamou de uma "brincadeira de mau gosto".

"Eram telefonemas em cima de telefonemas de pessoas a perguntar se lhes escrevi uma carta", contou, citado pela agência Lusa.

A carta referia que os ex-militares ficam obrigados a apresentarem-se no domingo, na sede daquela junta de freguesia do distrito de Vila Real, e que, em caso de incumprimento, poderão ser penalizados no pagamento de 500 euros.

O autarca acredita que se trata de um caso isolado, mas decidiu apresentar queixa para que sejam apuradas responsabilidades.

João da Silva Araújo apelou ainda à denúncia se se verificarem casos semelhantes.