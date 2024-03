Novo Governo. Luís Montenegro reúne com Marcelo às 18h

O primeiro-ministro indigitado apresenta ao Presidente da República a composição do seu Governo, esta quinta-feira às 18h.

A tomada de posse do Executivo liderado por Luís Montenegro está marcada para a próxima terça-feira no Palácio Nacional da Ajuda.

No entanto, nesse dia será apenas o primeiro-ministro e os ministros, os secretários de Estado tomam posse dois dias depois.

O passo seguinte à tomada de posse do XXIV Governo Constitucional será a apresentação do programa do Governo.

O documento que reúne as linhas orientadoras da governação dos próximos quatro anos deverá ser entregue na Assembleia da República a 10 de abril, avançou, esta quarta-feira, o recém-eleito presidente do Parlamento, após a primeira conferência de líderes parlamentares.

O programa será debatido nos dois dias seguintes, disse ainda Aguiar-Branco. No entanto, a data da votação deverá apenas ser discutida na próxima reunião de líderes.