Terrenos dos campos de treino do Boavista estão em leilão

Estão em leilão, desde quarta-feira, os terrenos onde se encontram os campos de treino do Boavista, anexados ao Estádio do Bessa, no Porto, por dívidas antigas do clube.

A direção, em comunicado, explica que pretende resolver a situação brevemente. “Esta é mais uma situação que a atual direção herdou do passado. É uma dívida a uma instituição bancária que remonta ao tempo da construção do Estádio do Bessa. Tal como em tantas outras situações já solucionadas, este será mais um dossiê que a direção irá resolver o mais brevemente possível”.

Estes terrenos desportivos, que incluem ainda outros equipamentos e um parque de estacionamento público subterrâneo, estão a ser leiloados desde quarta-feira, em hasta pública, no portal do e-leilões, na internet, num processo extensível té 07 de maio, às 10h00.

O leilão dos terrenos tem uma abertura de 2,8 milhões de euros, e uma verba base de 5,7 milhões de euros, a fasquia mínima aceite para a aquisição do imóvel completo, está determinada em 4,8 milhões de euros.