PR felicita Missão Portuguesa nos Jogos Mundiais da Trissomia

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou, esta quinta-feira, a missão portuguesa, que participou nos Jogos Mundiais da Trissomia, e que trouxe para Portugal 42 medalhas, entre as quais 17 de ouro.

O chefe de Estado, numa nota publicada no portal da Presidência da Republica, felicitou “a Missão Portuguesa que participou nos Trisome Games 2024 (Jogos Mundiais da Trissomia), o maior evento desportivo mundial para atletas com Síndrome de Down, que decorreu em Antália, na Turquia”.

Marcelo refere que a delegação portuguesa, que participou nas modalidades de Atletismo, Futsal, Judo, Natação e Ténis de Mesa, conquistou 42 medalhas, 17 de ouro, 13 de prata e 12 de bronze.

“Em nome de Portugal e dos Portugueses, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa felicita todos os atletas que representaram Portugal, agradecendo o empenho e o esforço de todos os que tornaram possível esta participação de promoção e desenvolvimento do desporto para pessoas com Deficiência, a FPDD - Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência, a ANDDI-Portugal - Associação Nacional de Desporto para Desenvolvimento Intelectual, as Federações das modalidades envolvidas e equipas técnicas”, lê-se na nota publicada.