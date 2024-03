Vento forte coloca três distritos sob aviso laranja

O IPMA informou, esta quinta-feira, que os distritos de Viana do Castelo, Porto e Braga, vão estar, entre as 11h00 e as 14h00, sob aviso laranja por causa do vento forte. Também toda a costa portuguesa está sob aviso laranja devido a agitação marítima.

A depressão ‘Nelson’, que se estende desde a Islândia até à região da Madeira, e que vai estar em Portugal até ao domingo de Páscoa, trouxe vento e neve.

O instituto meteorológico prevê que chova em maiores quantidades, esta quinta-feira, mas que a intensidade da precipitação melhore nos próximos dias. No domingo, está previsto um novo agravamento.

As temperaturas, depois de uma onda de calor, encontram-se, atualmente, ligeiramente abaixo do que é normal, refere o IPMA.