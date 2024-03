Trabalhadores não tripulantes da TAP entram em greve até julho

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Aviação Civil (SINTAC) anunciou, que os trabalhadores não tripulantes da TAP, iniciam, esta quinta-feira, uma greve às horas extraordinárias, até dia 30 de julho.

Os trabalhadores exigem o pagamento dos aumentos salariais, previsto no novo acordo da empresa, e acusam a TAP de “desrespeito”.

Os serviços mínimos estão assegurados para a segurança e manutenção dos equipamentos e instalações aeroportuárias.

O SINTAC já tinha emitido o pré-aviso de greve, a 12 de março, num comunicado divulgado pela estrutura sindical: “O SINTAC e a TAP outorgaram um acordo de empresa no transato mês de fevereiro, prevendo aumentos salarias entre 6% e 10% com efeitos retroativos a julho de 2023. Ao contrário do que ocorreu com outros trabalhadores, a TAP não cumpriu com o compromisso assumido de proceder aos pagamentos acordados no processamento de fevereiro 2024. Tal omissão representa um profundo desrespeito”.