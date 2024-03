EUA. Navio que colidiu com ponte de Baltimore transportava químicos perigosos

Os investigadores do incidente indicaram, esta quinta-feira, que o navio cargueiro, responsável pelo desabamento de uma ponte, em Baltimore, nos Estados Unidos da América (EUA), transportava 56 contentores com materiais químicos, tendo alguns deles caído à água depois do impacto.

A presidente, do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes norte-americano, Jennifer Homedy, afirmou, em conferência de imprensa, que os 56 contentores continham 764 toneladas de materiais corrosivos e inflamáveis, nomeadamente baterias de lítio.

Alguns dos contentores, acrescenta a responsável, chegaram mesmo a partir-se com a colisão contra a ponte Francis Scott Key, na passada terça-feira, tendo acabado por cair ao rio Patapsco, no estado de Maryland, no leste dos EUA.

Jennifer Homedy considerou que a área à volta do incidente é “perigosa” devido à quantidade de detritos e ao mau tempo, fatores que têm impedido as equipas de mergulhadores de verifica o estado dos contentores que caíram do navio.

Wes Moore, governador do Estado de Maryland, explicou que os mergulhadores encontravam-se “lá em baixo, na escuridão, onde podem literalmente ver cerca de 30 centímetros à frente deles”, estando sempre rodeados por metal mutilado.

A presidente do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes espera que a investigação sobre o acidente, e consequentemente, o desabamento da estrutura, que levou à morte de seis trabalhadores que tapavam buracos na ponte, possa vir a demorar entre um e dois anos.