Montepio Associação Mutualista duplica resultados de 2023 para 112 milhões

A Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) registou, em 2023, lucros de 112 milhões de euros, duplicando o resultado obtido no ano anterior.

Em comunicado, enviado esta quarta-feira às redações, a instituição liderada por Virgílio Lima diz que o rácio de eficiência operacional melhorou devido à redução dos gastos operacionais em 2%.

“Na evolução das componentes do ativo é de realçar o valor do investimento em subsidiárias, líquido de imparidades, a fixar-se em 1.816 milhões de euros, uma variação de 3,8%, pelo efeito da valorização das empresas do Grupo, as evoluções favoráveis da carteira de títulos, em 5,5%, totalizando 594,8 milhões de euros, assim como das propriedades de investimento, em 5,8%, atingindo 418,0 milhões de euros”, avança a Mutualista Montepio.

Assim, o Montepio Geral “terminou o ano de 2023 com 604.799 associados, tendo registado um desempenho positivo da sua atividade, com a margem associativa a fixar-se em 12,5 milhões de euros, beneficiando do aumento das receitas associativas em 2,5%, atingindo 869,5 milhões de euros”.

O presidente do Montepio Geral – Associação Mutualista, Virgílio Boavista Lima, congratulou-se com os resultados alcançados, assim como com os resultados positivos obtidos pelas empresas do Grupo (onde se inclui o Banco Montepio e a Lusitânia seguros) em 2023, confirmando que “a Associação está no caminho certo, com um sistema de governance simplificado e alinhamento estratégico entre as empresas”, diz ainda a nota.