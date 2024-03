PS/Madeira diz que Marcelo vai marcar eleições antecipadas para 26 de maio

O presidente do PS/Madeira revelou que o Presidente da República manifestou, no encontro com o partido, que tem intenção de dissolver o parlamento madeirense e convocar eleições regionais antecipadas para 26 de maio.

"Nós, neste campo, estamos de acordo e em sintonia com o senhor presidente da República, seja nas razões, seja nas decisões. E o senhor presidente da República transmitiu-nos a sua intenção de dissolver a Assembleia Regional e de convocar eleições para o dia 26 de maio. E, portanto, saímos daqui satisfeitos", afirmou Paulo Cafofo, em declarações aos jornalistas, após a reunião com Marcelo Rebelo de Sousa.

Recorde-se que o chefe de Estado tem estado a ouvir os partidos, a propósito da situação no arquipélago, provocada pela demissão de Miguel Albuquerque.

Após ouvir todos os partidos políticos, Marcelo Rebelo de Sousa reúne-se com o Conselho de Estado.