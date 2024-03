Alerta. Finanças deixam aviso sobre novo email fraudulento relacionado com reembolso de impostos

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) emitiu um novo alerta sobre mais um email fraudulento.

Segundo a AT, vários contribuintes receberam um email referente a um reembolso, que pode ser obtido a partir de um link.

"A Autoridade Tributária e Aduaneira tem conhecimento de que alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT, referentes um eventual reembolso, nas quais é pedido que se carregue num link", lê-se na mensagem publicada no site das Finanças.

Do alerta consta ainda um exemplo do mail fraudulento com o link falso.

"Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas", sublinha a AT, advertindo que "em caso algum” o contribuinte “deverá efetuar essa operação".

O “objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos links sugeridos", salienta aquela autoridade.