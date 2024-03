Mau tempo provoca queda de árvores e de estruturas

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 0h00 e as 07h00 desta quarta-feira 100 ocorrências devido ao mau tempo. A maioria está relacionada com quedas de árvores e de estruturas devido ao vento e ocorreu no norte e centro e Grande Lisboa.

“Desde as 18h00 do dia 25 de março [na segunda-feira], altura em que se iniciou o alerta especial da proteção civil, e as 07h00 de hoje foram registadas 229 ocorrências em todo o país, a maioria na Área Metropolitana do Porto com 50 e Grande Lisboa com 28”, indicou oficial de operações na ANEPC.

De acordo com José Rodrigues, as ocorrências estão relacionadas com o vento forte que se faz sentir em quase todo o país e são sobretudo quedas de árvores e de estruturas como painéis ou sinais de trânsito e também limpezas de via. “Entre as 18h00 do dia 25 e as 07h00 de hoje foram mobilizados 819 operacionais, com o apoio de 339 meios terrestres”, acrescentou, citado pela agência Lusa.

O agravamento das condições meteorológicas nos próximos dias, com chuva e vento forte, agitação marítima e queda de neve, levou a ANEPC a alertar a população para medidas preventivas.

Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IMPA), a Proteção Civil alertou segunda-feira para a possibilidade de vento, por vezes forte, nas terras altas e no litoral oeste com rajadas até 80 quilómetros por hora (km/h).

Para esta quarta-feira o IPMA prevê chuva, por vezes forte e persistente, que poderá ser de granizo e acompanhada de trovoada e agitação marítima forte com ondas de noroeste na costa ocidental, atingindo seis a sete metros a norte do Cabo Carvoeiro (altura máxima de 12 metros).

Para as terras altas, em especial do norte e do centro, as previsões apontam para queda de neve, descendo a cota gradualmente para os 600/800 metros.