Sociais-democratas formam Governo sem "entendimentos alargados" com liberais

O PSD e a Iniciativa Liberal confirmaram, esta terça-feira, que têm decorridos vários contactos nos últimos dias para avaliação de diferentes cenários políticos.

No entanto, num comunicado conjunto, os líderes dos dois partidos revelam que “Não avançarão nesta altura para a celebração de entendimentos alargados, aqui incluídos os que dizem respeito a formação do novo Governo”.

As direções dos dois partidos adiantam ainda que o diálogo deve manter-se durante a legislatura que agora se inicia e comprometem-se a discutir, “sempre que tal se justificar as melhores soluções em matérias relevantes para a vida e o futuro dos portugueses”.

Segundo os sociais-democratas e os liberais, os contactos decorreram num clima de grande abertura e com respeito integral pelo princípio da boa-fé, num quadro, que consideram ser muito exigente e que “impõe a todos os agentes políticos um elevado sentido de responsabilidade”.

Sublinhe-se que a coligação Aliança Democrática, que junta PSD, CDS e PPM, foi a força política mais votada nas eleições de 10 de março, com representação de 80 deputados na AR, tendo Luís Montenegro sido indigitado primeiro-ministro pelo Presidente da República. A apresentação do Governo está marcada para quinta-feira e a tomada de posse deverá ocorrer no dia 2 de abril.

A Iniciativa Liberal foi o quarto partido mais votado, tendo conseguir eleger oito deputados.