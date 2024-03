IPMA coloca 10 distritos sob aviso laranja devido agitação marítima

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou, esta terça-feira, de sete para 10, os distritos do continente que vão estar sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima forte, com ondas que podem atingir os 12 metros.

O instituto meteorológico tinha colocado, anteriormente, sob aviso laranja, os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga. Esta terça-feira o IPMA estendeu o aviso laranja aos distritos de Faro, Setúbal e Beja, devido ao estado do mar.

Os 10 distritos estarão, sob aviso laranja, entre as 15h00 desta terça-feira e as 09h00 de quarta-feira, voltando depois a estar sob aviso laranja entre as 03h00 de quinta-feira e as 00h00 de sexta-feira.

A Costa Norte da ilha da Madeira, e o Porto, também estarão sob aviso amarelo entre as as 03h00 e as 09h00 desta terça-feira e entre as 06h00 e as 19h00 de quinta-feira por causa da agitação marítima.

Na quarta-feira, devido à previsão do vento forte de sudoeste, com rajadas até 85 quilómetros por hora, o IPMA os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 18hh00

Os distritos de Viseu, Guarda, Santarém, Lisboa, Leiria, Castelo Branco e Coimbra também vão estar sob aviso amarelo, entre as 09:00 e as 18:00, de quarta-feira, por causa da chuva persistente, por vezes forte.

Está também prevista queda de neve acima de 600/800 metros, com acumulação acima de 800/1000 metros, entre as 09h00 desta terça-feira e as 09h00 de quarta-feira, pelo que, o IPMA emitiu aviso amarelo para os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga.

Devido ao agravamento das condições meteorológicas, nos próximas dias, onde se prevê chuva, vento forte, agitação marítima e queda de neve, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) aconselha a população a adotar medidas preventivas.

A Proteção Civil alertou, em comunicado, para piso rodoviário escorregadio, devido à acumulação de gelo, neve e formação de lençóis de água, bem como queda de neve em áreas e altitudes "onde habitualmente não se verifica".

São expectáveis possíveis inundações “nos locais historicamente mais vulneráveis" e em zonas urbanas”.