Ponte colapsa nos EUA após embate de navio

A ponte de Baltimore, com cerca de 2,57quilómetros, colapsou, na madrugada desta terça-feira, no estado norte-americano de Maryland, depois de um navio de carga ter embatido contra um dos pilares da infraestrutura.

As autoridades de Baltimore foram notificadas, para uma queda parcial da ponte, pelas 1h30.

Na ponte encontravam-se, pelo menos, 12 veículos. As autoridades ainda não precisaram o número de vítimas.

Os responsáveis pelos transportes de Maryland encerraram todas as faixas de rodagem, em ambas as direções, devido ao incidente. “Todas as faixas de rodagem foram encerradas em ambos os sentidos devido a um incidente na ponte I-695 Key Bridge. O tráfego está a ser desviado”, afirmou a Autoridade de Transportes de Maryland.

No local estão equipas de resgate à procura das vítimas.

