Onze detidos após ataque que matou mais de 100 pessoas em Moscovo

Autoridades russas detiveram 11 pessoas, incluindo quatro que terão estado diretamente envolvidos, após o ataque na sala de espetáculos Crocus City Hall, na sexta-feira, no qual morreram pelo menos 115 pessoas e outras 145 ficaram feridas.

Quatro dos operacionais do ataque, já detidos, estariam a caminho da fronteira com a Ucrânia, segundo as autoridades russas, citadas pela imprensa internacional.

Sublinhe-se que o ataque foi reivindicado pelo Estado Islâmico, através de uma mensagem difundida no Telegram.

“Os combatentes do Daesh atacaram uma grande concentração de cristãos na cidade de Krasnogorsk, nos arredores da capital russa, Moscovo, matando e ferindo centenas de pessoas e causando grande destruição no local, antes de se retirarem para as suas bases em segurança”, lê-se na mensagem publicada na conta associada ao Estado Islâmico.

Recorde-se que, na sexta-feira, um grupo de homens armados, vestidos com camuflados, abriram, fogo de forma indiscriminada na sala de concertos num dos maiores centros comerciais nos arredores de Moscovo, onde decorria um espetáculo com milhares de pessoas.