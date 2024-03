Daesh reivindica ataque terrorista em Moscovo

O Daesh reivindicou a autoria do ataque terrorista no Crocus City Hall nos arredores de Moscovo, que matou pelo menos 40 pessoas.

A informação, que está a ser avançada pela Reuters, terá sido partilhada no Telegram.

“Os combatentes do Daesh atacaram uma grande concentração de cristãos na cidade de Krasnogorsk, nos arredores da capital russa, Moscovo, matando e ferindo centenas de pessoas e causando grande destruição no local, antes de se retirarem para as suas bases em segurança", lê-se na publicação do Telegram.

Um grupo de homens armados, vestidos com camuflados, abriram, fogo de forma indiscriminada na sala de concertos num dos maiores centros comerciais nos arredores de Moscovo, onde decorria um espetáculo com milhares de pessoas.