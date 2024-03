Rússia: Tiroteio seguido de incêndio em sala de espetáculos em Moscovo. Pelo menos 40 mortos

Um grupo de homens armados abriu fogo, esta sexta-feira, numa sala de concertos em Moscovo.

Pouco depois os atacantes, vestidos com camuflados, terão deflagrado intencionalmente um incêndio, com várias explosões no Crocus City Hall.

O número de vítimas ainda não foi determinado. O Moscow Times refere pelo menos 40 mortos e 100 feridos.

Cerca de 100 pessoas foram retiradas do edifício. No entanto, haverá algumas ainda presas no interior da sala de concertos, segundo a agência noticiosa estatal russa TASS.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, afirmou, no Telegram, que se tratou de um "ataque terrorista" e "toda a comunidade internacional deve condenar este crime odioso".