Algarve “na pior situação de sempre” de falta de água.

O vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) disse esta sexta-feira que o Algarve está “na pior situação de sempre” em relação à falta de água mesmo depois das chuvas dos primeiros meses do ano.

“É verdade que as chuvas de janeiro e fevereiro trouxeram alguma água para as albufeiras do Algarve e isso é uma boa notícia, mas estamos piores do que no passado e estamos na pior situação de sempre na região”, disse José Pimenta Machado.

Embora o país esteja hoje, em média, com as albufeiras a 87%, persistem os problemas no litoral alentejano e no Algarve. No futuro a previsão é a de que haja menos água, advertiu o vice-presidente da APA.

Para aquele responsável, antes de tudo, é preciso agir para haver uma gestão da água mais eficiente, sem prejuízo de se avançar com novas barragens.

“Não faz sentido nenhum ter uma rede em que se perde 50% ou 60% da água”, criticou Pimenta Machado, citado pela agência Lusa, defendendo que “a primeira prioridade deve ser dada à eficiência dos sistemas”.

“Temos de aumentar as reservas de água, mas temos hoje três barragens que ainda estão a menos de 20%, sendo duas no Algarve e uma no Alentejo”, exemplificou, salientando que não basta ter mais barragens, se elas não tiverem água.

José Pimenta Machado falava na inauguração de uma exposição dedicada ao Dia Mundial da Água, que marca também o lançamento do projeto do Museu Nacional e Arquivo dos Recursos Hídricos, a instalar numa antiga fábrica de papel no Rio Caima, em Valmaior, Albergaria-a-Velha (Aveiro).