Kate Middleton anunciou que foi diagnosticada com cancro

A princesa de Gales, Kate Middleton, anunciou, esta sexta-feira, que foi diagnosticada com cancro.

Num vídeo partilhado nas redes sociais, Kate Middleton agradece todas as mensagens que tem recebido a demonstrar preocupação com a sua saúde.

A princesa de Gales adiantou que estás a fazer os primeiros tratamentos de quimioterapia e mostrou-se otimista da possibilidade de uma recuperação completa.

Aproveitou também para sublinhar a importância de se manter mais resguardada, pedindo tempo, espaço e privacidade para a sua família.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK