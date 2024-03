Ténis. Estoril Open não vai fazer parte do circuito ATP no próximo ano

A ATP anunciou, esta sexta-feira, que o Estoril Open não ira fazer parte o circuito da organização, para 2025. A organização do Millennium Estoril Open indica que está a explorar “todas as vias” para que o torneio português se realize na próxima época e nos anos seguintes.

Num comunicado divulgado, esta sexta-feira, o Estoril Open informa que: “Antes da divulgação oficial do calendário do ATP Tour para 2025, a ser conhecida dentro de algumas horas, a organização do Millennium Estoril Open vem esclarecer que, para já, o torneio português não estará incluído na programação”.

A organização, do único torneio português do principal circuito masculino do ténis mundial, assegura que está “em conjunto com o ATP Tour” a “explorar todas as vias para que o torneio se realize em 2025 e anos seguintes, continuando assim uma longa e bem-sucedida colaboração”.

O diretor da prova, citado pela TSF, refere que: “Estamos sempre à procura de soluções, já enfrentamos grandes problemas no passado, como, por exemplo, em 2015 quando tivemos apenas 11 semanas para montar o projeto e depois no ano da pandemia... Estamos cá para arranjar soluções, não para problemas”.

O responsável refere ainda que, para o futuro do Estoril Open, estão “várias possibilidades em cima da mesa” e que a organização está em negociações “confidenciais”.

O Estoril Open realizou-se entre 1990 e 2014 no Complexo Desportivo do Jamor, em Oeiras, sob uma organização diferente, acabando por se mudar, em 2015, para o Clube de Ténis do Estoril, com o cunho da 3LOVE.

A edição de 2024, do Estoril Open, terá início em 30 de março, com o quadro principal a arrancar em 01 de abril.