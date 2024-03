GNR efetua buscas na Câmara de Paços de Ferreira

A Guarda Nacional República (GNR) anunciou, esta sexta-feira, que está realizar buscas, juntamente com o Ministério Público (MP), na Câmara de Paços de Ferreira, no distrito do Porto, no âmbito de uma investigação relacionada com crimes ambientais.

A Procuradoria-Geral Regional do Porto (PGRP) explica, num comunicado, divulgado na sua página da internet, que a operação, que visa a apreensão de documentos físicos, dados e documentos informáticos, entre outros meios de prova, teve início às 07h00 e envolve meios da GNR e da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), além do magistrado do MP.

A entidade judicial do Porto refere que as buscas estão a ser realizadas no âmbito de um inquérito, que se encontre em segredo de justiça, titulado pelo MP de Paços de Ferreira, onde se investiga a prática de um eventual de poluição no Rio Ferreira, área do município de Paços de Ferreira.

Ainda não foram emitidos mandados de detenção.

A nota explica que: “A GNR e a IGAMAOT dão cumprimento a 11 mandados de busca domiciliária e nove mandados de busca não domiciliária, designadamente a entidades públicas, incluindo uma autarquia local, e a sociedades comerciais, nas áreas territoriais das comarcas do Porto Este, Porto, Braga, Coimbra, Guarda, Leiria e Lisboa, executando ainda decisões que determinaram pesquisas informáticas e apreensões”.

Segundo a PGRP, estão envolvidos nas diligências cerca de 100 militares da GNR de 100 militares da GNR e 19 inspetores da IGAMAOT, bem como o magistrado do MP titular do inquérito.

O documento explica que a “investigação iniciou-se há cerca de três anos e as diligências em curso destinam-se obter prova em locais físicos e sistemas informáticos referenciados nos autos como suspeitos de a conter”.