Júdice à mesa do Instituto Amaro da Costa

O Instituto Amaro da Costa – IDL vai levar a cabo uma conversa com José Miguel Júdice. A iniciativa, que terá lugar no dia 4 de abril, quinta-feira, vai decorrer pelas 13 horas no IDL e terá como tema ‘A importância das Forças Armadas’. O número de lugares é limitado e, por isso, é necessária inscrição, que deverá ser feita até ao dia 1 de abril.



Este é mais um dos vários eventos e conversas que o IDL tem promovido desde que o antigo líder do CDS-PP Manuel Monteiro assumiu a presidência da instituição. A título de exemplo, decorreu nesta quarta-feira uma reflexão sobre o tema ‘A liberdade individual e os seus limites’, que teve como orador convidado Diogo Costa Gonçalves, professor da Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa.



«Para o IDL, os limites à liberdade individual não são uma questão de tabu, pelo que não deixamos de a refletir numa perspetiva filosófica e política», disse ao Nascer do SOL o presidente do IDL, Manuel Monteiro.