Puigdemont vai ser candidato às eleições da Catalunha

O antigo presidente do Governo da Catalunha, e eurodeputado do JxCat, Carles Puigdemin, anunciou, esta quinta-feira, que será o candidato do seu partido às eleições antecipadas catalãs, que estão marcadas para 12 de maio.

Num discurso no auditório da Câmara Municipal de Elna, uma cidade perto da fronteira entre Espanha e França, Puidgemont anunciou que: “Decidi candidatar-me às próximas eleições para o parlamento catalão”. O político disse querer “terminar o trabalho” de tornar a Catalunha independente.

No decorrer dos últimos dias, o Juntos Pela Catalunha (JxCat), partido pelo qual é eurodeputado, tem vindo a dar indícios de uma possível candidatura de Puidgemont às eleições antecipadas Catalãs.

O agora candidato abriu a possibilidade de estar na Catalunha para o debate da investidura, apesar de ainda não ter sido aprovada uma controversa lei de amnistia para separatistas catalães.