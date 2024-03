Concentração de pólen no ar vai aumentar em todo o país

A Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC) anunciou, esta quinta-feira, que haverá um aumento da concentração de pólen no ar, devido à subida das temperaturas, a partir de sexta-feira.

A previsão da entidade diz respeito à semana de 22 a 28 de março.

No comunicado divulgado, a SPAIC refere que, nos próximos sete dias, a concentração de pólen no ar irá passar de “nível moderado a elevado” em em Vila Real (região de Trás-os-Montes e Alto Douro), no Porto (região de Entre Douro e Minho), em Coimbra (região da Beira Litoral), Castelo Branco (região da Beira Interior), Lisboa (região de Lisboa e Setúbal), Évora (região do Alentejo) e Faro (região do Algarve).

A entidade sugere que se evitem atividades ao ar livre, que se mantenham fechadas as janelas de casa e do carro e, no caso dos motociclistas, usar capacete que cubra toda a cara.

A SPAIC aconselha, para a requerer medicação de prevenção, que se consulte um médico especialista para o diagnóstico.