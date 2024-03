Começa sexta-feira operação de segurança e patrulhamento da GNR no âmbito do Moto GP

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai realizar, a partir esta sexta-feira, uma operação de segurança e patrulhamento rodoviário a veículos de duas rodas a motor, em vários distritos do continente, devido ao evento “Moto GP 2024”, que se vai realizar em Portimão.

Em 2023, a Guarda registou 7.320 acidentes de viação, que envolveram veículos de duas rodas, dos quais resultaram 127 mortos, 688 feridos graves e 5.632 feridos ligeiros.

A GNR indica, num comunicado divulgado esta quinta-feira, que a operação, que irá decorrer entre sexta-feira e domingo, procura assegurar a segurança do evento, que se realiza no mesmo período da operação, e prevenir a sinistralidade rodoviária, com especial incidência nos distritos de Aveiro, Beja, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Leiria, Lisboa Porto, Santarém Setúbal e Faro.

Os militares alteram que, na sequência do Moto GP Portugal, que se realiza no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, espera-se um aumento significativo do volume de tráfego de motociclos, nas principais vias de acesso ao Algarve.

“Guarda realiza a operação de segurança e de reforço do patrulhamento rodoviário intensivo ao evento Moto GP com o objetivo de manter a ordem e a tranquilidade pública, assegurar a fluidez de tráfego nos acessos e garantir a segurança do evento”, lê-se no documento divulgado.

A GNR vai reforçar, particularmente junto dos condutores de veículos de duas rodas a motor, mensagens de prevenção, alertado para as regras de segurança, nomeadamente o uso de capacete devidamente ajustado e de outros equipamentos de proteção como luvas, botas e blusão com proteções.

Estas ações de sensibilização rodoviária vão ser realizadas em algumas áreas de serviço ao longo de todo o continente, com especial incidência nas imediações do Autódromo Internacional do Algarve.

O Grade Prémio de Portugal de Moto GP, que vai ser disputado entre sexta-feira e domingo, vai ser a segunda de 21 provas do Campeonato do Mundo.