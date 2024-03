"Não há nenhuma razão para colocar em causa a estabilidade do país", disse Montenegro a Ursula von der Leyen

Luís Montenegro esteve esta quinta-feira reunido com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

“Eu espero que não [se percam verbas], embora saibamos que alguns compromissos que o Governo português [cessante] assumiu que não estão ainda cumpridos, que já foram causa de atraso no desembolso de algumas tranches e sabemos que haverá uma que estará disponibilizada no final deste mês de março”, afirmou Luís Montenegro, sobre os fundos do PRR, em declarações aos jornalistas.

“Espero que não haja nenhum problema quanto ao cumprimento dos compromissos que ainda dependem exclusivamente do Governo que está em funções” para receber essa próxima verba. Luís Montenegro disse ter transmitido à responsável “questões específicas, como se tentar recuperar os atrasos que há na execução do PRR”.

Além disso, Montenegro assegurou à governante europeia que “não há nenhuma razão para colocar em causa a estabilidade do país, a estabilidade de uma solução de Governo, que, embora não disponha de maioria absoluta na Assembleia da República, dispõe da confiança dos eleitores”, salientou Luís Montenegro.

“Vivemos um momento crucial para a Europa”, escreveu Von der Leyen, na rede social X, sobre a reunião, que terá durado cerca de 15 minutos.

“Desejo-lhe todo o sucesso como primeiro-ministro de Portugal. Isto beneficiará a Europa como um todo”, acrescentou.