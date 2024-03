Aveiro. Homem procurado pelas autoridades alemãs detido

A Polícia Judiciária deteve, no distrito de Aveiro, um homem, de 37 anos, procurado pelas autoridades alemãs, suspeito da prática do crime de roubo e ofensas à integridade física.

“O homem, que posteriormente à prática dos crimes regressou a Portugal, foi detido no passado dia 18 de março, no distrito de Aveiro. Está acusado de, em 2022, na companhia de um terceiro, com recurso a violência física, ter roubado dinheiro, um relógio e um dispositivo eletrónico portátil (tablet)”, informa a PJ, em comunicado.

O detido, que tinha em seu nome um mandado de detenção europeu, pode vir a ser condenado a uma pena de 15 anos de prisão.

Após ter sido presente ao Tribunal da Relação do Porto, ficou determinado que o homem ficasse a aguardar os ulteriores termos do processo de extradição na prisão.