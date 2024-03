Futebol. 5 adeptos do Trabzonspor em prisão preventiva devido a desacatos em jogo do Fenerbahçe

Cinco dos 13 adeptos do Trabzonspor, que foram detidos na segunda-feira, depois dos desacatos, no final do jogo contra o Fenerbahçe, ficaram em prisão preventiva, anunciou, esta quarta-feira o tribunal .

O Tribunal de Trabzon, citado pela emissora turca NTV, informa que os restantes oito adeptos Trabzonspor, que foram presentes à justiça, ficam em liberdade condicional, sob controlo judicial.

Estes 13 adeptos estiveram envolvidos num incidente de violência, no final do jogo entre o Trabzonspor e o Fenerbahçe (2-3), tendo invadido o relvado, juntamente com outros adeptos do clube da casa.

É possível ver nas imagens várias demonstrações de violência física, incluindo troca de socos, um adepto a ameaçar um jogador com uma bandeirola de canto, o guarda-redes do Fenerbahçe, Livakovic, esmurrado na face, e Batshuayi a pontapear um adepto, entre outros casos.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, pronunciou-se, na passada segunda-feira, tendo condenado o caso, nas redes sociais: “Uma violência absolutamente inaceitável, que não tem lugar no nosso desporto, dentro ou fora de campo”.

Gianni Infantino entende que a segurança é um bem que todos os jogadores devem ter, e pediu às autoridades para assegurarem que isso é respeitado em todos os parâmetros.

“Que os autores dos acontecimentos chocantes em Trabzon sejam responsabilizados pelos seus atos”, acrescentou.