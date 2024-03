Desemprego recua em fevereiro

O desemprego registado pelo IEFP caiu 1,2% em fevereiro, contrariando a tendência de subida que se verificava há sete meses consecutivos. Ainda assim, em comparação com igual período do ano passado registou-se um aumento de 4,9%.

No fim de fevereiro estavam registados nos serviços de emprego do continente e regiões autónomas 331.008 indivíduos desempregados.

uma nota enviada à Lusa, sobre os dados divulgados hoje pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social indica que o crescimento homólogo do desemprego em fevereiro resulta do "aumento da população ativa".

O número de desempregados inscritos "é o terceiro mais baixo no mês de fevereiro dos últimos 20 anos (apenas superior a 2020 e 2023)", acrescenta o gabinete.

O desemprego de longa duração (pessoas inscritas há mais de um ano) atingiu o valor mais baixo desde que há registo, com uma diminuição de 2,3% (menos 2.765 pessoas) relativamente ao mês anterior e uma queda de 4,1% (menos 4.926 pessoas) em termos homólogos, representando 35% do desemprego registado (38,3% no mês homólogo de 2023).

Já o desemprego jovem registou um aumento, com mais 879 jovens face ao mês homólogo de 2023, refere o ministério.

"Estes são resultados muito positivos, que confirmam a estabilização do desemprego em valores mínimos deste século, mesmo com os desafios que enfrentámos a partir de 2020, com uma pandemia, uma guerra e a escalada da inflação" destaca a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.