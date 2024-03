Santos Silva perde mandato pelo círculo Fora da Europa para o Chega

Augusto Santos Silva está fora do Parlamento. Perdeu o lugar para Manuel Magno, do Chega, no círculo Fora da Europa.



Assim, Santos Silva torna-se no primeiro Presidente da Assembleia da República a ir a votos e a não ser reeleito para o Parlamento.

Os resultados provisórios dos círculos da Europa e Fora da Europa, que elegem quatro deputados, devem ser conhecidos até ao final da tarde desta quarta-feira.