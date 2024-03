PSP detém mulher em Leiria por suspeita de agressão ao companheiro

A Policia de Segurança Pública (PSP) anunciou, esta quarta-feira, que deteve uma mulher, de 32, em Leiria, por ser suspeita do crime de violência doméstica, sobre o companheiro.

A autoridade policial referiu, em comunicado, que a suspeita, detida na passada segunda-feira, está indiciada por “violência física e psicológica extrema para com o seu companheiro, de 59 anos".

A PSP indica que a mulher realizou “ações de perseguição no local de trabalho e lazer” do homem, além de controlar o telemóvel do mesmo, tendo ainda efetuado, “ameaças de suicídio com recurso a arma branca”.

A polícia considera que “grande parte destes comportamentos [eram] na presença do filho menor de ambos”.

A vítima, explica a PSP, dormia “em quarto separado com a porta trancada por temer pela sua integridade” e já tinha, “por diversas vezes” pedido ajuda.

O companheiro, para além de sofrer “episódios de violência psicológica”, foi ainda “agredido várias vezes em diversas partes do corpo", sendo que a suspeita exercia sobre ele “coação para efetuar as suas manobras de controlo e ciúme, bem como de obtenção de bens materiais”.

A mulher foi presente, esta quarta-feira, ao primeiro interrogatório judicial, tendo o juiz de instrução criminal declarado que a arguida aguardasse o desenrolar do inquérito em liberdade, estando, contudo, proibida de contactar, permanecer e frequentar a residência da vítima, assim como o seu local de trabalho.

Fonte da PSP, citada pela Lusa, indica que a arguida não tem antecedentes criminais e que não há registo de outras queixas, por parte da vítima, na polícia.