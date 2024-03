Desmantelado casino ilegal em Setúbal

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou, esta quarta-feira, que desmantelou um casino clandestino, em Setúbal, onde se realizava, de forma ilícita e camuflada, a prática reiterada de jogos bancados e carteados, de fortuna ou azar. No decorrer da operação, foram detidas sete pessoas em flagrante delito.

A entidade explica, em comunicado, que: “durante a operação verificou-se a existência de um espaço dissimulado nas instalações de uma associação, o qual funcionava com acesso reservado e sujeito a convite prévio através de um grupo numa rede social, através do qual, durante a madrugada, eram agendados encontros para a prática reiterada do jogo de póquer bancado, envolvendo elevadas quantias monetárias”.

Foi ainda aplicado um processo-crime, pela prática do crime de exploração de jogos de fortuna ou azar, fora dos locais legalmente autorizados.

A ASAE apreendeu 1.279 euros, em notas e objetos relacionados com jogo, como uma “mesa própria utilizada para a prática de jogo bancado de póquer, 2 conjuntos profissionais de póquer com mil fichas com valores pecuniários faciais, 41 baralhos de cartas, 578 fichas também com valor pecuniário facial e diversas Little Blind e Dealer”.