Fundação Lello confirma compra de quadro de Domingos Sequeira

O quadro ‘Descida da Cruz’ do pintor Domingos Sequeira foi comprado pela Fundação Lello, confirmou aquela entidade, através de um comunicado.

A Fundação Lello anunciou ainda que a obra vai ser exposta no Mosteiro de Leça do Balio, no dia 18 de maio.

“A aquisição formalizada no dia 10 de março, no âmbito da TEFAF de Maastricht, pela família Pedro Pinto, reflete a missão contínua da Fundação Livraria Lello em promover o conhecimento por via da arte e da cultura, inspirando uma sociedade mais inclusiva”, lê-se no comunicado.

"A 'Descida da Cruz' é mais do que uma obra-prima; é um símbolo da nossa herança e identidade. Trazer esta obra de volta para Portugal e disponibilizá-la ao público é um privilégio e uma responsabilidade que assumimos com grande honra", disse a presidente da fundação, Rita Marques, citada no mesmo comunicado.

Sublinhe-se que a venda da obra do pintor português foi alvo de polémica após a então Direção-Geral do Património Cultural autorizou, no final de 2023, a saída do país, contrariando pareceres de especialistas.