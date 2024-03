Gaza. Israel reclama morte de 90 alegados membros do Hamas

As tropas israelitas afirmaram, esta quarta-feira, terem matado 90 presumíveis membros do Hamas, no âmbito de um ataque militar ao Hospital Al Shifa.

“Até ao momento, as tropas mataram cerca de 90 terroristas na zona” do Hospital Al Shifa, diz o Exército, numa nota, acrescentando que mais de 300 pessoas foram detidas e interrogadas na mesma operação e ainda que foram localizadas armas “na área do hospital” tendo evitado atacar “civis, pacientes e equipamento médico”.

“O Exército de ocupação criminoso cometeu um massacre hediondo e traiçoeiro contra os comités de proteção popular, que foram formados através de uma iniciativa popular e nacional de voluntários para proteger os comboios de ajuda e distribuí-los através de um sistema que garanta a sua entrega segura e digna aos cidadãos da Faixa de Gaza”, disse, por sua vez, fonte do Hamas, num comunicado, citado pelas agências internacionais.