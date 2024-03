EUA. Ex-polícia condenado a 20 anos de prisão por tortura

Um ex-agente da polícia do Mississippi, nos EUA, foi condenado nesta terça-feira a 20 anos de prisão. Hunter Elward, de 31 anos, e cinco colegas admitiram em agosto que torturaram dois homens durante duas horas.

Elward, à direita na fotografia, chegou a disparar a arma de fogo na boca de uma das vítimas e foi condenado a 241 meses de prisão. Um outro acusado, Jeffrey Middleton, de 46 anos, à esquerda na fotografia, foi sentenciado a 17 anos e meio.

Em janeiro de 2023, os seis polícias, que pertenciam ao “Goon Squad” – uma equipa conhecida pela sua brutalidade -, entraram “sem mandado judicial nem justificação” numa casa localizada em Braxton, Mississippi. Segundo os documentos judiciais, teriam sido informados de que haveria ali atividades suspeitas.

Os polícias algemaram e proferiram insultos racistas contra os dois homens que estavam na residência. De acordo com a acusação, citada pela agência AFP, os agentes agrediram sexualmente e deram choques elétricos nas vítimas. Obrigaram-nas ainda a ingerir álcool, óleo de cozinha, leite e outros líquidos.

Segundo os procuradores, os agentes deixaram as vítimas numa poça de sangue durante alguns minutos, enquanto tentavam ocultar as provas da tortura. A equipa destruiu o equipamento de vigilância da casa e tentou queimar as roupas das vítimas.

Para justificar a sua entrada na casa, os polícias também colocaram uma arma sobre uma das vítimas e metanfetaminas no local.

Depois, redigiram relatórios falsos e mentiram aos investigadores.