DeathClean. "Ninguém nasceu para fazer este trabalho"

Evitamos pensar na morte. Muitos assustam-se com ela, outros veem-na de uma forma mais natural. “Nem o sol nem a morte podem ser encarados de frente”, escreveu o pensador francês do século XVII La Rochefoucauld.

Mas se por um instante imaginarmos a morte de alguém próximo, há uma série de perguntas que se começam a colocar: a que cheira a morte? Depois de um homicídio, de uma morte em casa ou um suicídio, quem fica responsável pela limpeza do local? A quem recorrer para eliminar os resíduos biológicos de um corpo em decomposição ou o sangue resultante de um suicídio ou homicídio? De que forma conseguimos apagar a memória do local? Remover o cheiro? Ter a certeza que todos os vestígios são eliminados?

A maior parte das pessoas acredita que este é um papel que cabe às autoridades, mas não podia estar mais enganada. Depois da investigação, a chave é colocada na mão dos familiares, muitas vezes em situações de trauma, que não sabem bem o que fazer.

A única empresa certificada na Europa



“Há 16 anos que o nosso trabalho é apagar a memória daquele local e momento”, começa por explicar ao i Pedro Badoni, fundador da empresa DeathClean, certificada na limpeza e desinfeção de locais com resíduos de risco biológico. Ou seja, tudo aquilo que pode transmitir, através de microrganismos, algum tipo de infeção ou doença. O empresário tinha apenas 28 quando criou a empresa que está por detrás dos outdoors que de há uns anos para cá vêm despertando o interesse e a curiosidade daqueles que passam por algumas estradas portuguesas - “Limpamos locais de crime” -, como dos vídeos que circulam no TikTok e que enojam muitos outros, pelas imagens bastante chocantes dos locais que a empresa limpa.

Tendo uma carreira ligada à Proteção Civil, em 2008 Paulo Badoni percebeu que “havia um nicho por explorar”. “O clique deu-se quando assisti ao filme Cleaner, no qual Samuel L. Jackson tem como profissão a limpeza de cenas de crime, nos EUA. Descontraidamente, a ver o filme pensei: ‘Será que isto existe em Portugal?’”, recorda. Como estava ligado à Proteção Civil, tinha algumas bases, “mas eram apenas bases”. Depois de uma grande pesquisa e de perceber que efetivamente este tipo de serviços não existiam no país, começou a montar um projeto que foi “partir pedra” sem saber o resultado final. “Aqui o crime é reduzido comparativamente aos EUA. Temos ausência de pessoas que deem formação, tinha poucos recursos financeiros… Tive de explorar, trabalhar arduamente. Consultei a lei portuguesa, a europeia e percebi o que poderia fazer”.

A DeathClean existe, por isso, como serviço especializado. “Somos a única empresa certificada na Europa”, sublinha o seu fundador. “Temos uma formação na área, todos vão fazer um exame de admissão e todos os anos tenho que provar que estou apto não só a passar formação, como a empresa está apta a poder desempenhar esta atividade. Se a fiscalização em Portugal não funciona, se o povo português desconhece que existe alguém que pode ajudar e que existem regras que são obrigatórias, é normal que qualquer pessoa o faça”, lamenta. E, quando se diz “qualquer empresa”, de acordo com o empresário, aqui entram também as empresas “convencionais domésticas”. “Fazem bem? Não! Como é que alguém pode fazer um trabalho bem feito se não tem os instrumentos e os produtos necessários.? Se fosse fácil, nós em 2008 tínhamos feito as coisas de outra maneira. Não me preocupava com certificações, com formações. Ainda hoje tinha o trabalho mais facilitado… Pegava num balde e numa esfregona e limpava”, alerta. “E ninguém fiscaliza isso! As autoridades não têm sequer formação nesta área. São totalmente desconhecedores. Para eles é: houve uma morte, a porta foi fechada, a chave devolvida e pronto. Quem limpou, onde está o resíduo, não interessa. Não há qualquer responsabilidade”, reforça. Além disso, acrescenta, o que acontece com frequência é serem familiares que o fazem por desconhecimento, colocando em perigo a saúde e ganhando traumas. “Repare que o sangue, quando está fora do nosso corpo, é um resíduo infeccioso. Mas aqui é essencialmente o trauma. Limpar restos mortais de um familiar tem um trauma associado. As pessoas não pensam nisso”, lamenta.

Este é, por isso, um trabalho exigente, tanto a nível de horário, como fisicamente e emocionalmente. “Nós temos técnicos formados na área e recrutá-los é mesmo complicado. E para os manter mais ainda”, admite o empresário. “Ninguém pode dizer que nasceu para fazer um trabalho destes… As pessoas chegam aqui a acharem que são capazes, mas quando vão para o terreno o cenário pode mudar de figura”, explica. “Estamos com um fato, com uma máscara, com luvas… No inverno é suportável, mas e quando chega o verão? Se cá fora estão 35 graus, com o fato estão mais 10! Não nos podemos hidratar como num trabalho normal – pegar numa garrafa de água e beber. Tem de se fazê-lo numa zona que não esteja contaminada, tirar o fato, etc. Estamos sob stress térmico, físico”, detalha. Por todas estas razões, muitos vão embora. Além disso, a empresa é feita com muitas regras, porque nada pode falhar. Não pode falhar na parte da segurança do técnico, nem no trabalho para o cliente. “O cliente dá-nos a chave, nós entramos e ficamos na posse daquela casa. Não pode ser qualquer pessoa a trabalhar aqui”, garante. Uma vez a equipa encontrou 12 mil euros numa casa de um cliente. O corpo estava já em decomposição. Ninguém sabia do dinheiro. Os técnicos colocaram-no num envelope e entregaram ao cliente que os havia contratado.

Homicídios, Suicídios, Decomposições e Acumulações Mas afinal onde é que a empresa opera?



“Nós intervimos em locais de risco biológico. Por norma, as pessoas associam-no à covid-19 e têm razão, mas não é apenas isso”, explica Paulo Badoni. “Isto existe desde a Idade Média. Nós marcamos muito a nossa empresa na parte do crime e trauma, que é realmente aquilo que é mais fácil para atrair a atenção e explicar aquilo que é o risco biológico”, admite. “Homicídios na parte do crime; suicídios (na parte do trauma) e decomposições. Tirando isso, temos a acumulação compulsiva, que é algo muito normal. Casas de pessoas que acumulam e não deitam nada fora, nem lixo. Têm fezes fora da sanita, os frigoríficos com coisas podres… Chegam aqui à empresa um a dois pedidos por semana. É mesmo muito habitual”, revela, lamentando que há vezes onde não conseguem intervir porque a pessoa em causa não quer. “É o familiar que nos contacta, mas as pessoas não nos permitem. São trabalhos com alguma volumetria. São sempre os mais dispendiosos. Por norma isto advém de situações depressivas ou de fobia social”, esclarece. Tirando isso, a empresa tem também trabalhos de remoção de dejetos de pombo e de rato e situações de água de esgoto, que também são perigosas para a saúde. “O saneamento sair da sanita e invadir o espaço com dejetos humanos também é muito perigoso e muito desvalorizado”, aponta. “Temos também a parte de desinfeções gerais que podem acontecer num hospital, no controlo de algum surto microbiológico, como a covid-19”, continua. “Não é muito usual mas também já limpámos um comboio depois de um atropelamento e viaturas onde cometeram suicídio, contaminadas por seringas, material cortante… Terrenos onde há toxicodependentes na zona”, acrescenta.

Segundo o empresário, os pedidos são “um bocado sazonais”. Situações de decomposição biológica estão muito associadas ao calor. “Quando começa a aquecer, nós começamos a ter mais trabalho na parte da morte. Casos de homicídio e suicídio acontecem a qualquer altura do ano. Lembre-se que nos suicídios, mesmo que seja por enforcamento,