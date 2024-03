Operação Maestro. Júlio Magalhães "suspendeu voluntariamente" tarefas na TVI

O jornalista Júlio Magalhães, que foi, esta terça-feira, alvo de uma operação judicial, informou a TVI da sua “indisponibilidade para se apresentar ao trabalho”, tendo suspendido “voluntariamente” as tarefas de apresentação de noticiários, que lhe estavam atribuídas.

Em comunicado, a TVI informa que : “O jornalista Júlio Magalhães é uma das pessoas envolvidas na Operação Maestro, como foi amplamente divulgado na comunicação social e noticiado na TVI".

A estação televisiva esclarece que: “Na sequência dos acontecimentos que envolveram várias ações de buscas, entre as quais à sua residência, Júlio Magalhães comunicou à empresa a sua indisponibilidade para se apresentar ao trabalho e suspendeu voluntariamente as tarefas de apresentação de noticiários que lhe estavam atribuídas”.

A TVI assegura que “é entendimento mútuo que essa situação se deverá manter até esclarecimento complementar dos factos aludidos na Operação Maestro”.

“A TVI pautará a sua conduta pelo respeito que lhe merece o jornalista, em obediência, também, ao princípio da presunção de inocência a que todos os cidadãos têm direito”, concluiu a estação televisiva.

A operação, batizada de Maestro, está relacionada com o desvio de mais 50 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e visa, entre outras pessoas, o empresário Manuel Serrão e o jornalista Júlio Magalhães, e ainda Nuno Mangas, presidente do programa de fundos europeus Compete 2020.