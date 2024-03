Cerca de 260 mil votos dos emigrantes já foram registados

Até esta terça-feira, cerca de 260 mil votos dos portugueses residentes no estrangeiro nas eleições legislativas foram registados.

De acordo com o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE), Fernando Anastácio, em declarações à agência Lusa, hoje foram escrutinados e registados 117 mil votos, que se juntaram aos mais de 140 mil tratados na segunda-feira.

Para amanhã ficam entre 40 mil a 50 mil, mais os que, entretanto, ainda chegarão hoje, prosseguiu.

Por outro lado, a mesma fonte indica que há “uma percentagem muito significativa" de voto nulos, que têm origem no facto de os eleitores não terem juntado uma cópia do cartão do cidadão.

"Continua a ser a principal anomalia detetada, que não é nova e sempre aconteceu neste tipo de eleições, de voto por correspondência e continua a confirmar-se", disse.