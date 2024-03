Portugal faz parte dos países com melhor qualidade do ar

Portugal está entre os 20 países do mundo com melhor qualidade do ar, segundo um estudo da IQAir, divulgado esta terça-feira.

A análise, sobre 2023, faz parte do 6.º Relatório Anual sobre a Qualidade do Ar no Mundo, da responsabilidade da IQAir, uma organização suíça de tecnologia que tem por missão capacitar pessoas, organizações e governos para melhorarem a qualidade do ar.

Foram usados dados de 30 mil estações de monitorização da qualidade do ar em 7.812 locais de 134 países, territórios e regiões.

Em último lugar, surge o Bangladesh, seguido do Paquistão, da Índia, do Tajiquistão e do Burquina Faso.

O principal indicador são as chamadas partículas finas (PM2.5), medidas em microgramas por metro cúbico.

De acordo com o relatório, o Bangladesh tinha 79,9 microgramas por metro cúbico de média anual, mais de 15 vezes superior ao aprovado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que recomenda como máximo cinco microgramas. Na União Europeia os níveis máximos permitidos são 25 microgramas.

A Polinésia Francesa tem a melhor classificação com 3,2 microgramas de partículas finas por metro cúbico. Portugal, com 6,8 microgramas, só tem 16 países à frente.

Na análise de capitais, Lisboa surge na lista verde, à frente de outras cidades como Londres, Madrid, Copenhaga ou Luxemburgo.