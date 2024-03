Guerra. Navio de ajuda humanitária deixa Chipre "nos próximos dias" e parte para Gaza

Um segundo navio com ajuda humanitária para a Faixa de Gaza, bloqueada por Israel, vai partir de Chipre “nos próximos dias”, anunciaram, esta terça-feira, as autoridades do país.

“Diversos fatores devem ser considerados, designadamente as condições meteorológicas que devem ser favoráveis para a partida do segundo barco”, indicou aos o porta-voz do Governo do Chipre, Konstantinos Letymbiotis.

O carregamento deste segundo barco já foi efetuado e concretizados os necessários controlos.

Além disso, na quinta-feira está prevista no Chipre uma reunião, que contará com representantes de 40 países, com o objetivo de “assegurar a coordenação necessária para aumentar o fluxo de ajuda humanitária destinada à população civil de Gaza e garantir a continuidade deste fluxo”, indicou ainda.