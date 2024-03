EUA. Donald Trump acusa os média de descontextualizarem a sua expressão “banho de sangue”

Donald Trump acusou os média de descontextualizarem as duas recentes declarações, em que disse prever um “banho de sangue” caso perdesse as eleições presidenciais, que decorrerão em novembro.

“Os falsos meios de comunicação social fizeram um grande alarido com as palavras ‘banho de sangue’, sabendo que se tratava da diminuição da indústria automóvel”, disse o ex-presidente dos EUA.

Trump também atacou o Partido Democrata, chamando-o de “mentiroso” e pediu os seus apoiantes para angariar fundos para a sua campanha.

Recorde-se que, durante um comício no Estado de Ohio, Trump falava das suas propostas para proteger o setor automóvel, quando afirmou prever um “banho de sangue” no país se perder as próximas eleições contra o atual presidente, o democrata Joe Biden.

“Vamos impor uma tarifa sobre todos os carros que passarem a fronteira e não os poderão vender se eu for eleito”, disse Trump, continuando: “Se eu não for eleito, haverá um banho de sangue. Vai ser um banho de sangue para o país”.