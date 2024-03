Isabel Mendes Lopes será a líder parlamentar do Livre

Os deputados eleitos do Livre escolheram Isabel Mendes Lopes, número dois da lista do partido pelo círculo de Lisboa no passado dia 10 de março para liderar a bancada parlamentar.

“Isabel Mendes Lopes vai ser a primeira pessoa a liderar um Grupo Parlamentar do Livre, depois de o partido ter conseguido eleger quatro deputados nas últimas eleições (dois pelo círculo de Lisboa, um pelo Porto e um por Setúbal)”, lê-se no comunicado do Livre.

A deputada, de 42 anos, está no partido desde a sua fundação em 2013, fez parte do Grupo de Contacto do Livre entre 2015 e 2022 e é agora membro da Assembleia daquela força política

Isabel Mendes Lopes é também deputada municipal em Lisboa desde 2021 e entre 2022 e 2024 integrou o gabinete parlamentar do Livre na Assembleia da República.