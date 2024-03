Jogos Olímpicos. Andebol português afastado

Portugal começou mal o torneio pré-olímpico ao perder (29-32) com a Noruega e acabou da pior forma ao ser derrotado pela Hungria (27-30). Pelo meio, ficou a vitória sobre a Tunísia (37-29), que não serviu para nada.

No último jogo do torneio de apuramento para os Jogos Olímpicos Paris 2024, Portugal defrontou a seleção magiar e jogava com dois resultados: vitória e empate, só que perdeu e disse adeus às olimpíadas de verão.

Foi uma eliminação ingrata na medida em que o primeiro tempo terminou empatado (16-16) e, no segundo período, a seleção portuguesa esteve quase sempre por cima do jogo, chegou a ter quatro golos de vantagem.

De forma inexplicável, os Heróis do Mar afundaram-se nos últimos sete minutos. A defesa perdeu eficácia e o ataque falhou golos atrás de golos nem de meia distância conseguiu marcar, e foi assim que a Hungria chegou à vitória (30-27) e ao apuramento para Paris 2024.

Há precisamente três anos, Portugal conseguiu uma extraordinária vitória sobre a França e garantiu um lugar nas olimpíadas de Tóquio 2020, onde foi nono classificado, agora foi o que se viu. No jogo decisivo era preciso atingir a perfeição, embora o empate servisse por ter mais golos marcados, mas a seleção falhou no momento decisivo por culpa própria e o sonho olímpico tornou-se um pesadelo.

“Lamento pelos jogadores mais jovens e pela geração mais experiente que, provavelmente, não terá outra oportunidade como esta para estar presente nos Jogos Olímpicos”, começou por dizer Paulo Pereira, selecionador nacional.

Sobre a partida, frisou: “É uma pena a forma como perdemos. Tinhamos o jogo controlado, mas uma série de acontecimentos como jogadores lesionados e uma exclusão condicionaram-nos e não conseguimos continuar competitivos”.